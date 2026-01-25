        Події

        У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха

        Сергій Бордовський
        25 Січня 2026 20:48
        Орест Саламаха / Фото з відкритих джерел
        Орест Саламаха / Фото з відкритих джерел

        У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув народний депутат України Орест Саламаха. Він помер у лікарні ввечері 25 січня після отриманих травм.

        Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. За його словами, ДТП сталася в Сокільниках, і є підтвердження, що водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу руху, був Орест Саламаха.

        ДТП поблизу Львова / Фото з соцмереж

        За попередньою інформацією, після аварії народного депутата намагалися реанімувати та доправили до медичного закладу. Однак о 20:00 лікарі констатували смерть.

        За даними ЗМІ, ДТП трапилася на автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі. Квадроцикл марки BRP 1000 без державних номерних знаків, рухаючись у напрямку Львова, виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення з маршрутним автобусом №119 сполученням Львів – Полянка.

        Орест Саламаха був обраний до Верховної Ради України у 2019 році по 121 мажоритарному округу від Дрогобиччини. Він очолював підкомітет з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

        25 березня Оресту Саламасі могло б виповнитися 35 років.


