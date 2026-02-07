В Яготині знищено склад готової продукції Roshen

Внаслідок ворожого удару по логістичному центру в Яготині майже повністю зруйновано найбільший склад готової продукції компанії Roshen. Про це повідомили у компанії.

За інформацією Roshen, атака сталася вночі. Усі працівники на момент удару перебували в укриттях, завдяки чому жертв і постраждалих вдалося уникнути. Водночас складські приміщення зазнали критичних руйнувань.

У компанії подякували підрозділам ДСНС та пожежникам, які були залучені до ліквідації наслідків обстрілу, а також українцям за підтримку.

Реклама

Реклама

Roshen повідомила, що переходить на цілодобовий режим роботи для відновлення логістики. Попри завдані збитки, компанія ухвалила рішення не підвищувати ціни на свою продукцію, зберігши їх стабільними та доступними.

У Roshen нагадали, що за час повномасштабного вторгнення компанія сплатила понад 21,6 млрд гривень податків до державного бюджету, наголосивши на готовності й надалі працювати та підтримувати економіку України в умовах війни.