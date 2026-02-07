Війна з Росією стала змаганням технологій, ключову роль відіграють безпілотні системи – Сирський

Нинішня війна за незалежність України перетворилася на змагання технологій, у якому вирішальну роль відіграють безпілотні системи, а перемогу здобуде той, хто забезпечить технологічну перевагу на полі бою. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками щомісячної наради з розвитку безпілотних систем, інформує Генеральний штаб ЗСУ.

За словами Сирського, у січні підрозділи безпілотних систем Сил оборони України скоротили чисельність російської армії майже на 29,7 тисячі військовослужбовців, тоді як противник за цей період зміг рекрутувати близько 22 тисяч осіб. Саме така різниця, наголосив він, є цільовим показником ефективності, коли втрати ворога перевищують темпи його поповнення.

Головнокомандувач зазначив, що протягом місяця підрозділи безпілотних авіаційних комплексів уразили понад 66 тисяч цілей, а наземні роботизовані комплекси виконали майже на чверть більше місій, ніж у грудні. Також Україна зберігає певну перевагу в застосуванні FPV-дронів, однак за низкою напрямків безпілотних систем противник не відстає.

Під час наради було заслухано доповідь представника Головного управління розвідки щодо розвитку військ безпілотних систем Росії. За наявною інформацією, цього року РФ планує збільшити чисельність своїх підрозділів БпС на 79 тисяч осіб та довести загальну кількість таких військ до 165 тисяч. Російська армія вже прийняла на озброєння власні дрони-перехоплювачі, нарощує їх виробництво та випробовує у бойових умовах реактивні безпілотники типу «Герань-4» і «Герань-5».

Сирський наголосив, що ці виклики змушують Україну прискорювати пошук і впровадження власних революційних технологічних та управлінських рішень для протидії російським безпілотникам і подолання ешелонованої протиповітряної оборони противника. Зокрема, планується нарощування безпілотної складової у штурмових військах, а до штатів окремих штурмових полків буде введено додаткові батальйони безпілотних систем. Також посилюється безпілотна компонента у бригадах Сил територіальної оборони.

Головнокомандувач зазначив, що під час наради було детально обговорено практичний бойовий досвід підрозділів, сучасні управлінські підходи у сфері застосування БпЛА та проблемні питання експлуатації окремих моделей безпілотних систем. За його словами, в розвитку цього напряму Збройні сили України вже мають відчутні здобутки, а накопичений унікальний досвід необхідно системно поширювати на всі підрозділи.

Сирський подякував усім причетним до розвитку безпілотних систем за внесок у знищення противника та наближення перемоги, а також окремо висловив вдячність воїнам-піхотинцям усіх Сил оборони України, які тримають позиції та ведуть ближні бої з ворогом.