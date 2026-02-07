Підозрювані в замаху на російського генерала затримані – ЗМІ

Двох підозрюваних у замаху на заступника начальника Головного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва доставлять для допиту, а якщо підозри підтвердяться, оберуть їм запобіжний захід вже 8 лютого, пише «Комерсант».

Раніше екс-депутат Верховної Ради і один з лідерів сепаратистів Донбасу Олег Царьов написав у Telegram, що «затримано і кілера, якого зараз везуть з Дубая, і пособника». За даними «Комерсанта», сам Алексєєв успішно переніс операцію і прийшов до тями.

Західні чиновники в сфері безпеки сумніваються в тому, що до замаху на Алексєєва причетна Україна, пише The Washington Post. Спецслужби України «здійснювали такі напади в минулому, але було б досить божевільно з їхнього боку робити це зараз», на тлі тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, заявив в бесіді з WP екс-співробітник розвідки США.

Інший співрозмовник видання припустив, що напад на російського генерала, уродженця України, може бути пов’язаний з його активною роллю в придушенні заколоту Євгена Пригожина.

6 лютого невідомий кілька разів вистрілив в Алексєєва і зник. 64-річний генерал був доставлений до лікарні. Він вижив. З 2016 року Алексєєв перебуває під санкціями США, в 2019 році він також потрапив до санкційного списку ЄС.