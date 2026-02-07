США пропонують завершити війну до початку літа та готують новий раунд переговорів – Зеленський

Сполучені Штати пропонують завершити війну Росії проти України до початку цього літа і мають намір тиснути на сторони відповідно до такого графіка. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами, передає LIGA.net.

За словами глави держави, внутрішньополітичні процеси у США впливають на їхню позицію і надалі матимуть для Вашингтона дедалі більше значення. Водночас Зеленський зазначив, що не отримував сигналів про можливий вихід США з переговорного процесу у разі, якщо мир не буде досягнуто у визначені терміни. Президент наголосив, що для України бажано, аби Сполучені Штати залишалися залученими до переговорів, і, за його словами, Росія також зацікавлена у цьому.

Зеленський пояснив, що для США пріоритетом можуть стати внутрішні питання, зокрема робота Конгресу та виборчі процеси, саме тому американська сторона зацікавлена у завершенні війни до червня. Він додав, що Україна раніше пропонувала США мати чіткий поетапний план врегулювання, щоб усі сторони розуміли послідовність кроків і війну не було затягнуто.

Також президент прокоментував можливість підписання гарантій безпеки зі США у разі завершення війни до літа. За його словами, американська сторона допускає варіант, за якого всі відповідні угоди можуть бути підписані приблизно в один період.

Крім того, як повідомляє Укрінформ, Зеленський заявив, що під час переговорів в Абу-Дабі представники США знову запропонували запровадити енергетичне перемир’я. Україна підтвердила готовність підтримати цю ініціативу, тоді як Росія наразі згоди не надала. Президент зазначив, що зазвичай російська сторона реагує на подібні пропозиції вже після повернення до РФ.

Зеленський також повідомив, що наступний раунд мирних переговорів запланований через тиждень у США. За його словами, американська сторона запропонувала провести зустріч делегацій України та Росії у двосторонньому форматі, ймовірно у Маямі. Україна підтвердила свою участь у цих переговорах.