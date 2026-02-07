Українських лижниць зняли як колових у скіатлоні на Олімпіаді-2026

Чотири українські лижниці провели перший старт на Олімпійських іграх-2026. Жодна з українок не змогла фінішувати, їх зняли як колових, пише Суспільне Спорт.

У перший змагальний день Олімпійських-ігор-2026 за медалі в лижних перегонах позмагалися українки Анастасія Нікон, Дарина Мигаль, Софія Шкатула та Єлизавета Нопрієнко.

Особливістю скіатлону було долання дистанції у двох стилях: класичному, після чого лижниці мали прибути на пітстоп і долати подальшу дистанцію ковзанярським стилем.

Одразу 18 лижниці не завершили гонку, бо були зняті як колових. Серед них були усі чотири українки: першою достроково закінчила змагання Єлізавета Нопрієнко, а останньою серед “синьо-жовтих” вибула Анастасія Нікон, провівши на трасі 44 хвиини.

Чемпіонкою Олімпіади-2026 у скіатлоні стала Фріда Карлссон, яка випередила співвітчизницю Еббу Андерссон на 51 секунду. Для шведки це перше “золото” у кар’єрі і загалом друга медаль — після “бронзи” в естафеті на Іграх у Пекіні.

“Бронза” – норвежки Гейді Венг.