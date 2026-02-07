МЗС повідомило про нові пакети допомоги для енергетики України від партнерів

Міністерство закордонних справ України повідомило у соцмережі X про чергові поставки міжнародної допомоги для підтримки українського енергетичного сектору з боку іноземних держав, урядів, гуманітарних організацій та громадських ініціатив.

За інформацією МЗС, Швеція оголосила про новий пакет енергетичної підтримки майже на 111,75 млн доларів, у межах якого Україна отримає електростанції, обігрівачі та запасні частини. Литва за підтримки уряду передає 48 генераторів великої потужності, а дипломатична служба цієї країни додатково зібрала кошти на закупівлю щонайменше 28 генераторів.

Естонський Червоний Хрест розпочав загальнонаціональну кампанію зі збору допомоги для України. Турецький гуманітарний фонд IHH доставив 157 побутових генераторів, зарядні пристрої та інше обладнання. Фінляндія готує відправлення близько 50 генераторів різної потужності.

З Польщі в межах ініціативи «Тепло з Польщі для Києва» до столиці доставлено десятки генераторів, а Польський Червоний Хрест у Любліні передав 26 генераторів для сільських шкіл в Україні. Українська громада в Болгарії надіслала 34 генератори до Києва та Одеси, а Люксембург забезпечує Державну службу з надзвичайних ситуацій України 33 генераторами.

З Азербайджану в межах ініціативи #WarmthForUkraine до України надійшло енергетичне обладнання, зокрема 17 генераторів, які передали організації та приватні громадяни. Чехія готує урядову допомогу, що включає 55 генераторів для Дніпра та області, а в межах ініціативи Dárek pro Putina зібрано майже 8,5 млн доларів. Уряд Фландрії у співпраці з Червоним Хрестом оголосив про виділення 400 тисяч євро на закупівлю 19 генераторів для Києва та регіону.

Словаччина передала 8 генераторів для Запоріжжя та 7 для Дніпра, а також працює над доставкою двох потужних генераторів і зарядних станцій до інших регіонів.

Окремо в МЗС зазначили, що Фундація Олени Зеленської залучає міжнародних партнерів до підтримки енергетичної сфери. За сприяння першої леді Чехії потужний генератор доставили до лікарні в Києві, ще один генератор передано медичному закладу в Чернігівській області за підтримки посольства України в Молдові.