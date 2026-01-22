        Події

        До Києва з Польщі їде 400 генераторів

        Віктор Алєксєєв
        22 Січня 2026 07:26
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС

        З Польщі до України їде партія з 400 генераторів різних типів, що призначені для мешканців столиці та Київської області.

        Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич.

        “Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає”, – написав Лукасевич у соцмережі X.

        Реклама
        Реклама

        Раніше ЗМІ повідомляли, що Польща передає Україні 447 генераторів електроенергії з резервів RARS (Урядового агентства стратегічних резервів) у рамках програми rescEU – Енергетичне обладнання, що фінансується Європейським Союзом.

        За даними Oko Press, найбільша частина — 393 генератори — призначена для живлення приватних будинків і малих підприємств, ще 52 генератори — для більших об’єктів, а окремі потужні установки здатні забезпечити електрикою лікарню чи невелике містечко.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини