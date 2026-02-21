У Броварах впавший станок розчавив працівника

У місті Бровари на Київщині стався трагічний випадок на території одного з підприємств — під час виконання робіт загинув 35-річний працівник. Про це повідомили в поліції Київської області.

За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт станок зірвався з кріплення та впав на чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці події.

Слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України.

Обставини та причини трагедії встановлюються.