На Львівщині викрили схему незаконних виплат військовим на понад 72 млн грн

Поліцейські Львівської області викрили начальника інженерної служби однієї з військових частин Національної гвардії України, якого підозрюють у протиправних виплатах військовослужбовцям на суму понад 72 млн гривень.

За даними слідства, оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно з детективами територіального управління ДБР у Львові встановили факти неправомірного нарахування додаткових винагород військовослужбовцям інженерної служби.

У 2024 році підрозділ під керівництвом підозрюваного займався облаштуванням оборонних споруд в одній з областей України. Водночас перевірка показала, що фортифікаційні роботи проводилися поза зоною активних бойових дій, а військові не мали законних підстав для отримання доплат за безпосередню участь у бойових діях.

Слідчі встановили, що лише за п’ять місяців 2024 року було безпідставно виплачено додаткові винагороди на загальну суму 72 млн 295 тисяч гривень.

Начальнику інженерної служби повідомили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.