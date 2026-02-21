Після обстрілу Одеси ліцей із 199 учнями переходить на дистанційне навчання

Внаслідок нічної атаки російських військ по Одесі часткової руйнації зазнав Одеський юридичний ліцей Одеської міської ради на вулиці Європейській. Про це повідомив очільник Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак.

За його словами, пошкоджено зокрема другий поверх історичної будівлі, яка є пам’яткою архітектури. У закладі навчаються 199 учнів у дев’яти класах.

На щастя, ніхто з працівників ліцею не постраждав. Охоронець під час атаки перебував в укритті.

В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено юридичний ліцей — навчання переводять онлайн / Фото facebook.com/lonchak

У понеділок, 23 лютого, діти мали повернутися до очного навчання, однак через наслідки удару освітній процес організують із використанням дистанційних технологій. На місці працюють відповідні служби, які фіксують наслідки атаки.

Олександр Лончак зазначив, що попри руйнування освітній процес не буде зупинено. За його словами, ворог намагається залякати, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, однак система освіти області продовжує працювати.

Нагадаємо, в ніч на 21 лютого ворог завдав масованої атаки БпЛА по Одесі та району. У місті пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, чотири житлові будинки та заклад освіти. Через обстріл постраждали троє людей, двоє з яких госпіталізували.

«Ми вистоїмо. Відновимо. Освітній процес не зупиниться ні на день», — наголосив він.