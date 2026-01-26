Київ отримав від Польщі 130 генераторів, придбаних за кошти волонтерів

Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності для посилення стійкості критичної та соціальної інфраструктури. Обладнання придбали за кошти, зібрані польськими волонтерами під час масштабного благодійного збору.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, за 10 днів близько 60 тисяч громадян Польщі зібрали 80 мільйонів злотих — майже 2 мільйони євро — на закупівлю генераторів для української столиці.

Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності / Фото t.me/vitaliy_klitschko

До Києва вже надійшли один дизельний генератор потужністю 600 кВт, один — потужністю 80 кВт, 20 генераторів по 20 кВт та 108 генераторів по 12 кВт. Загальна потужність переданого обладнання становить 2 376 кВт.

Кличко зазначив, що сьогодні прибула перша партія генераторів, придбаних за благодійні кошти, а найближчим часом очікується наступна. Також у дорозі перебуває ще одна допомога від Варшави — додаткові 90 генераторів.

Міський голова подякував організаторам збору, волонтерам і всім небайдужим громадянам Польщі, наголосивши, що така підтримка є прикладом єдності українського та польського народів і ефективної взаємодії в умовах енергетичної кризи. Він також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Польща стала одним із ключових міжнародних партнерів України, надаючи гуманітарну, енергетичну та медичну допомогу.