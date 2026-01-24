ЄС передає Україні 447 генераторів для Києва та прифронтових громад

Європейський Союз передає Україні 447 генераторів для столиці та прифронтових громад. Обладнання має забезпечити безперебійну роботу критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Поставка здійснюється через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації Європейської комісії (ERCC) із резервів rescEU в Польщі у співпраці з Червоним Хрестом України.

Реклама

Реклама

Загалом допомога включає 445 генераторів малої потужності та два генератори великої потужності загальною вартістю 3,7 млн євро. Отримане обладнання Міністерство розвитку громад та територій розподілить разом із Червоним Хрестом між Києвом і прифронтовими громадами.

Генератори призначені для столиці, а також Київської, Донецької, Запорізької, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Одеської, Сумської та Миколаївської областей. Їх використовуватимуть для підтримки тепло- і водопостачання в навчальних, соціальних і медичних закладах, укриттях і пунктах обігріву.

Обладнання забезпечить роботу котелень, водонапірних об’єктів, очисних споруд і артезіанських свердловин, щоб люди мали доступ до тепла та води навіть під час обстрілів.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що Україна проходить найскладнішу зиму з початку повномасштабної війни, а підтримка партнерів дозволяє зберігати базові послуги для населення. У Європейській комісії наголосили, що допомога Україні в умовах цілеспрямованих атак на енергетичну інфраструктуру залишається одним із пріоритетів ЄС.

Комісарка з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб заявила, що передача генераторів із резервів rescEU є черговим підтвердженням солідарності Європейського Союзу з українським народом. Очікується, що обладнання прибуде до України протягом тижня.