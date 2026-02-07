Найближчі дні будуть важкими для енергосистеми України – Міненерго

У столиці та на Київщині відбулося засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій після чергового масованого обстрілу росії. Ситуація в енергосистемі країни залишається надзвичайно складною, а найближчі дні можуть бути важкими через значний дефіцит електроенергії, повідомляє Міненерго.

Після останньої атаки ворог уразив енергооб’єкти в низці областей, що призвело до пошкодження високовольтних підстанцій і вимушеного розвантаження атомних електростанцій. У більшості регіонів продовжують діяти аварійні відключення електроенергії.

На всіх пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам і стабілізувати роботу енергосистеми.

Втрати потужності внаслідок нічної атаки створили додатковий значний дефіцит електроенергії, який складно перекрити, тому найближчі дні залишатимуться важкими. У Києві мешканці отримують електроенергію лише на короткий проміжок часу — приблизно на півтори-дві години. Водночас у місті розгортають додаткові опорні пункти незламності в кожному районі, щоб забезпечити підтримку жителям.