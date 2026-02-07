Онучка Джини Лоллобриджиди здобула перше золото для господарів Олімпіади

Італійська ковзанярка Франческа Лоллобриджида здобула перше золото для країни-господарки на Олімпіаді в Мілані та Кортіні, повідомляє AP.

У суботу вона перемогла в забігу на 3000 метрів серед жінок, показавши олімпійський рекорд – 3 хвилини 54,28 секунди. Лоллобриджида випередила срібну призерку, норвежку Рагнє Віклунд, більш ніж на дві секунди. Бронзову нагороду виборола канадка Валері Мальте.

Забіг відбувся за гучної підтримки трибун. Перемогу спортсменка здобула у день свого 35-річчя. Франческа Лоллобриджида родом із Фраскаті – містечка поблизу Рима, відомого своїм білим вином. Її двоюрідною бабусею була акторка Джина Лоллобриджида, зірка італійського кіно 1950–1960-х років.

Ці Ігри стали четвертими Олімпійськими для Лоллобриджиди та принесли їй перше золото. На Олімпіаді в Пекіні чотири роки тому вона здобула срібло на дистанції 3000 метрів і бронзу в мас-старті.