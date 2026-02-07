Росіяни пішли в атаку на цивільному транспорті: українські дронарі накрили точку висадки

У 225-му окремому штурмовому полку повідомили про знищення російської штурмової групи поблизу Гуляйполя. Відео ураження оприлюднили у Facebook підрозділу.

За інформацією військових, російське командування використовує цивільний транспорт для підвезення солдатів до місця штурму, намагаючись зберегти бойову техніку. Одну з таких спроб було зафіксовано попри погану видимість.

Оператори FPV-дронів завдали удару по точці розвантаження штурмової групи. У підрозділі заявили, що вся група була знищена.

