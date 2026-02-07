Росіяни пішли в атаку на цивільному транспорті: українські дронарі накрили точку висадки

У 225-му окремому штурмовому полку повідомили про знищення російської штурмової групи поблизу Гуляйполя. Відео ураження оприлюднили у Facebook підрозділу.
За інформацією військових, російське командування використовує цивільний транспорт для підвезення солдатів до місця штурму, намагаючись зберегти бойову техніку. Одну з таких спроб було зафіксовано попри погану видимість.
Оператори FPV-дронів завдали удару по точці розвантаження штурмової групи. У підрозділі заявили, що вся група була знищена.
Топ-1 ураження за місяць.— 225 Окремий штурмовий полк (@225_oshp) February 7, 2026
Російське командування береже свою бойову техніку й відправляє солдатів на штурм Гуляйполя на цивільних бляшанках.
Незважаючи на погану видимість, цю спробу було зафіксовано, і наші оператори FPV накрили точку розвантаження. Вся штурмова група -в пеклі pic.twitter.com/RG6bCn5f56