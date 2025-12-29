Гуляйполе нині повністю перебуває у сірій зоні – DeepState

Сили оборони України продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя, однак подальша оборона міста стає вкрай складною через особливості рельєфу місцевості. Про це повідомляє моніторингова група DeepState у Telegram.

За даними аналітиків, Гуляйполе нині повністю перебуває у сірій зоні, оскільки як українські підрозділи, так і війська противника присутні практично по всьому місту. У деяких випадках бійці Сил оборони можуть перебувати в одному підвалі, тоді як у сусідньому розміщуються російські військові. Активні дії на відкритій місцевості здійснюють переважно штурмові групи, яких у противника значно більше, що дозволяє йому демонструвати присутність у центрі міста.

Основною проблемою для українських підрозділів залишається рельєф. Гуляйполе розташоване в низовині, через що заведення особового складу до міста є складним завданням. У DeepState зазначають, що для російських сил ситуація подібна, однак значно більша чисельність особового складу зменшує для них вплив цього чинника.

Реклама

Реклама

Аналітики наголошують, що попри важкі бої за місто та його околиці, критично важливим залишається питання побудови оборонних рубежів за Гуляйполем. У DeepState застерігають від повторення ситуації, подібної до подій після втрати Авдіївки, коли недостатньо підготовлені лінії оборони дозволили противнику просунутися далі.