Померла легендарна голлівудська акторка Кетрін О’Гара – мати Кевіна з фільму “Сам удома”

Померла легендарна канадсько-американська акторка Кетрін О’Гара. Їй було 71 рік.

Про смерть акторки повідомило видання TMZ з посиланням на джерела, які мають безпосередню інформацію. Кетрін О’Гара померла у п’ятницю, причина смерті наразі не розголошується.

О’Гара здобула світову популярність завдяки ролям у серіалі «Schitt’s Creek», де вона зіграла ексцентричну Мойру Роуз, а також у фільмах «Сам удома», у яких виконала роль матері героя Маколея Калкіна. Серед інших відомих робіт акторки — «Best in Show», «A Mighty Wind», «Beetlejuice» та «Beetlejuice Beetlejuice».

Останнім проєктом Кетрін О’Гари став серіал «The Studio» на Apple TV+, у якому вона знялася разом із Сетом Рогеном. За цю роль акторка отримала номінацію на премію «Еммі».

У 2020 році О’Гара здобула премію «Еммі» за роль у «Schitt’s Creek». Її першу нагороду «Еммі» вона отримала ще у 1982 році за сценарну роботу в комедійному телешоу «SCTV Network 90».

Кетрін О’Гара народилася і виросла в Торонто, була шостою з семи дітей у родині. Зі своїм чоловіком, художником-постановником Бо Велчем, вона познайомилася на зйомках фільму «Beetlejuice» у 1988 році. Подружжя одружилося у 1992 році та виховало двох синів — Метью і Люка.