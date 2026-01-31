Сили оборони уразили ЗРК Тор-М1 та пункти управління БпЛА противника

Підрозділи Сил оборони України вчора та в ніч на 31 січня завдали ураження по низці військових об’єктів противника. Удари були спрямовані на зниження наступальних можливостей російського агресора.

У межах відповідних заходів підрозділи Сил оборони України уразили об’єкти на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

На тимчасово окупованій території Луганської області, в районі населеного пункту Кам’янка, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу Тор-М1 противника. Результати ураження уточнюються.

На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено пункт управління безпілотних літальних апаратів противника в районі Рівнопілля, склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади в районі Воскресенки, а також скупчення живої сили противника в районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки.

На тимчасово окупованій території Донецької області, в районі Полтавки, зафіксовано ураження пункту управління зі складу мотострілецького полку противника. Також завдано удару по зосередженню живої сили противника в районі міста Часів Яр.

Крім того, вчора підрозділи Сил оборони України уразили ворожий пункт управління БпЛА в районі населеного пункту Случовськ Брянської області Російської Федерації.

Втрати противника та результати ураження уточнюються. Сили оборони України й надалі здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження бойового потенціалу російського агресора.