Бурштинська ТЕС зупинила роботу після атаки РФ

Упродовж кількох годин російські війська атакували ракетами та дронами Бурштинську ТЕС. В місті було призупинено тепло- та водопостачання. Тимчасово зупинила роботу і сама ТЕС.

Про це у своєму зверненні у Facebook сказав міський голова Бурштина Василь Андрієши.

За його словами, ніч проти 7 лютого була “дуже тривожною”. Ворог атакував енергетичні об’єкти з третьої до восьмої години.

Реклама

Реклама

“Це і “Калібри”, й інші ракети, і “Шахеди”. Ще так довго тривога у нас ніколи не лунала”, – розповів мер.

Унаслідок ракетних обстрілів ТЕС зазнала дуже серйозних пошкоджень.

“Станція зараз – на “нулі”. Бачимо, що в нас немає тепла, води”, – сказав Андрієшин.

Увечері відбулось позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За підсумками засідання було напрацьовано низку рішень для стабілізації ситуації в місті.

Водночас, мер сказав, що теплопостачання наразі в місті немає.

“Ми повинні тепло подати протягом 48 годин і ми його подамо. Це буде від котелень чи від Бурштинської ТЕС – ще не знаємо. Завтра ми повинні подати тепло”, – запевнив він.

Так само обіцяють відновити і холодне водопостачання.

У випадку, якщо Бурштинська ТЕС не буде відновлена, то населення залишиться без гарячого водопостачання.

Якщо ситуацію не зможуть швидко стабілізувати, деякі навчальні заклади тимчасово перейдуть на онлайн навчання.