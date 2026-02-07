        Події

        Бурштинська ТЕС зупинила роботу після атаки РФ

        Віктор Алєксєєв
        7 Лютого 2026 20:41
        Бурштинська ТЕС. Архівне фото / Фото ДТЕК
        Упродовж кількох годин російські війська атакували ракетами та дронами Бурштинську ТЕС. В місті було призупинено тепло- та водопостачання. Тимчасово зупинила роботу і сама ТЕС.

        Про це у своєму зверненні у Facebook сказав міський голова Бурштина Василь Андрієши.

        За його словами, ніч проти 7 лютого була “дуже тривожною”. Ворог атакував енергетичні об’єкти з третьої до восьмої години.

        “Це і “Калібри”, й інші ракети, і “Шахеди”. Ще так довго тривога у нас ніколи не лунала”, – розповів мер.

        Унаслідок ракетних обстрілів ТЕС зазнала дуже серйозних пошкоджень.

        “Станція зараз – на “нулі”. Бачимо, що в нас немає тепла, води”, – сказав Андрієшин.

        Увечері відбулось позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За підсумками засідання було напрацьовано низку рішень для стабілізації ситуації в місті.

        Водночас, мер сказав, що теплопостачання наразі в місті немає.

        “Ми повинні тепло подати протягом 48 годин і ми його подамо. Це буде від котелень чи від Бурштинської ТЕС – ще не знаємо. Завтра ми повинні подати тепло”, – запевнив він.

        Так само обіцяють відновити і холодне водопостачання.

        У випадку, якщо Бурштинська ТЕС не буде відновлена, то населення залишиться без гарячого водопостачання.

        Якщо ситуацію не зможуть швидко стабілізувати, деякі навчальні заклади тимчасово перейдуть на онлайн навчання.


