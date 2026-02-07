Бурштинська ТЕС зупинила роботу після атаки РФ

Упродовж кількох годин російські війська атакували ракетами та дронами Бурштинську ТЕС. В місті було призупинено тепло- та водопостачання. Тимчасово зупинила роботу і сама ТЕС.
Про це у своєму зверненні у Facebook сказав міський голова Бурштина Василь Андрієши.
За його словами, ніч проти 7 лютого була “дуже тривожною”. Ворог атакував енергетичні об’єкти з третьої до восьмої години.
“Це і “Калібри”, й інші ракети, і “Шахеди”. Ще так довго тривога у нас ніколи не лунала”, – розповів мер.
Унаслідок ракетних обстрілів ТЕС зазнала дуже серйозних пошкоджень.
“Станція зараз – на “нулі”. Бачимо, що в нас немає тепла, води”, – сказав Андрієшин.
Увечері відбулось позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За підсумками засідання було напрацьовано низку рішень для стабілізації ситуації в місті.
Водночас, мер сказав, що теплопостачання наразі в місті немає.
“Ми повинні тепло подати протягом 48 годин і ми його подамо. Це буде від котелень чи від Бурштинської ТЕС – ще не знаємо. Завтра ми повинні подати тепло”, – запевнив він.
Так само обіцяють відновити і холодне водопостачання.
У випадку, якщо Бурштинська ТЕС не буде відновлена, то населення залишиться без гарячого водопостачання.
Якщо ситуацію не зможуть швидко стабілізувати, деякі навчальні заклади тимчасово перейдуть на онлайн навчання.