РФ завдала удару по теплоелектростанції ДТЕК: пошкодження суттєві

Сьогодні, 13 січня, росіяни вчергове атакували теплоелектростанцію ДТЕК. У результаті суттєво постраждало обладнання ТЕС.

Про це повідомили в ДТЕК.

Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025.

З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок цих обстрілів 59 енергетиків станцій зазнали поранень, четверо загинули.

Вранці 13 січня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет над територією України: спершу ракети зафіксували на Сумщині, згодом — у Сумській та Полтавській областях курсом на захід. Щонайменше три крилаті ракети прямували в напрямку Київської області, також над Броварами зафіксували ударні БпЛА. Далі повідомлялося про рух крилатих ракет у районах Яготина, Пирятина, Гадяча, Борисполя, поблизу Чернігова, Канева, на півночі Київського водосховища, у районі Макаріва та в напрямку Білої Церкви, після чого одна з ракет змінила курс на Київ із південного напрямку.