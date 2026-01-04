На Прикарпатті у горах рятувальники евакуювали травмовану туристку з Харкова

Сьогодні о 14:45 до рятувальників звернулася жителька Харкова, яка під час проходження туристичного маршруту «Скелі Довбуша» травмувала ногу та не могла самостійно продовжувати рух.
Про це повідомили у гірському пошуково-рятувальному відділенні Яремче.
З постраждалою підтримували постійний телефонний зв’язок, рятувальники оперативно встановили її координати. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено фахівців гірського пошуково-рятувального відділення Яремче.
Після прибуття на місце рятувальники надали туристці домедичну допомогу, після чого транспортували її до карети екстреної медичної допомоги та передали медикам.