Через атаку на залізницю на Чернігівщині та Сумщині діють тимчасові обмеження руху

У ніч на 8 лютого ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. Через безпекову ситуацію в окремих регіонах запроваджено тимчасові зміни в русі поїздів.
У ніч на 8 лютого ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. У зв’язку з цим приміське та регіональне сполучення на Чернігівщині та Сумщині зазнає тимчасових змін. Зокрема, сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом і Бахмачем, повідомили в Укрзалізниці.
Також внаслідок знеструмлень у регіоні було затримано поїзди №66 Київ — Суми та №114 Ужгород — Харків, однак обидва вже фактично надолужили затримку.
На Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд на цій ділянці забезпечується автобусними трансферами.
У Запоріжжі триває посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як руху поїздів, так і застосування автобусних трансферів. Пасажирів просять уважно слухати інструкції поїзних бригад та вокзальних стюардів.
В Укрзалізниці наголосили, що рух поїздів триває з пріоритетом безпеки.