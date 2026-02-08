Через атаку на залізницю на Чернігівщині та Сумщині діють тимчасові обмеження руху

У ніч на 8 лютого ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. Через безпекову ситуацію в окремих регіонах запроваджено тимчасові зміни в русі поїздів.

У ніч на 8 лютого ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. У зв’язку з цим приміське та регіональне сполучення на Чернігівщині та Сумщині зазнає тимчасових змін. Зокрема, сьогодні не курсуватимуть рейси між Сновськом і Бахмачем, повідомили в Укрзалізниці.

Також внаслідок знеструмлень у регіоні було затримано поїзди №66 Київ — Суми та №114 Ужгород — Харків, однак обидва вже фактично надолужили затримку.

На Харківщині ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі належить до зон підвищеного ризику. Проїзд на цій ділянці забезпечується автобусними трансферами.

У Запоріжжі триває посилений моніторинг безпекової ситуації з можливістю як руху поїздів, так і застосування автобусних трансферів. Пасажирів просять уважно слухати інструкції поїзних бригад та вокзальних стюардів.

В Укрзалізниці наголосили, що рух поїздів триває з пріоритетом безпеки.