У Польщі звільнили працівника залізниці за схвальний коментар про удар РФ по українському поїзду

Польська залізнична компанія припинила співпрацю з працівником після його схвального коментаря щодо російського удару по українському пасажирському поїзду.

Компанія PKP Polskie Linie Kolejowe припинила співпрацю з працівником, який у соціальних мережах схвально прокоментував російський удар по українському пасажирському поїзду, написавши «Слава Росії». Про це повідомляє Польське радіо для України.

Коментар з’явився під публікацією про атаку дронів поблизу Харкова. Внаслідок удару загинули четверо людей, у поїзді перебували близько 200 пасажирів.

Реклама

Реклама

У PKP PLK заявили, що компанія не приймає поведінки та висловлювань, які суперечать закону, етичним нормам і принципам безпеки. Після внутрішньої перевірки співпрацю з працівником було припинено.