Росія атакувала об’єкти Укрзалізниці на Запоріжжі: дрон влучив у тепловоз

Росія продовжує атаки на цивільну залізничну інфраструктуру України. Вранці 2 лютого ворог здійснив черговий удар по об’єктах Укрзалізниці на Запоріжжі.

За повідомленням Міністерства розвитку громад та територій України, російський безпілотник був спрямований на тепловоз, який перебував на станції. Локомотивна бригада на момент удару перебувала в укритті, внаслідок атаки люди не постраждали.

Ворожий БПЛА пошкодив тепловоз Укрзалізниці на Запоріжжі / Фото: Міністерство розвитку громад та територій України

У міністерстві зазначили, що залізниця виконує критично важливу функцію з перевезення пасажирів, гуманітарних та життєво необхідних для економіки вантажів, і саме тому ворог цілеспрямовано завдає ударів по залізничній інфраструктурі. В Укрзалізниці повідомили, що оперативно ліквідовують наслідки обстрілів і, з урахуванням складної безпекової ситуації, продовжують забезпечувати стабільну роботу залізничного сполучення, перевезення пасажирів і важливих для економіки та гуманітарних потреб вантажів.

У міністерстві наголосили, що такі удари є частиною системної стратегії тиску з боку країни-терориста на цивільну логістику та систему життєзабезпечення України.