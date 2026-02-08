На Львівщині загинули троє малолітніх дітей: що відомо про дії матері

У селі Львівського району поблизу Жовкви загинули троє малолітніх дітей. За фактом трагедії правоохоронці затримали їхню матір, триває досудове розслідування.

На контролі Львівської обласної прокуратури перебуває розслідування обставин загибелі трьох малолітніх дітей в одному з сіл Львівського району. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 31-річна жінка вранці близько 7:30 залишила своїх синів віком 2, 4 та 6 років зачиненими в будинку без нагляду та пішла з дому. Повернувшись близько 21:30, вона виявила дітей без свідомості, а в кімнаті — сліди займання. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть хлопчиків.

Встановлено, що діти загинули внаслідок отруєння продуктами горіння. Попередньо причиною займання називають необережне поводження з вогнем.

Матір затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Жовківська окружна прокуратура вирішує питання щодо повідомлення їй про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема остаточну причину займання.