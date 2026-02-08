        Новини

        В Україні очікують арктичні морози та коротку відлигу в середині лютого

        Сергій Бордовський
        8 Лютого 2026 21:02
        Ілюстративне фото: Сергій Козлов/Facebook
        Середина лютого в Україні проходитиме під знаком боротьби зими й весни: день помітно подовжується, сонце стає активнішим, однак повітряні маси залишаються зимовими, що зумовлює різкі температурні коливання.

        Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

        За його прогнозом, новий тиждень буде контрастним. У період 9–10 лютого на територію країни пошириться арктичне повітря зі Скандинавії: вночі температура опускатиметься до -16…-18 градусів, місцями до -22…-24, удень очікується -8…-13. Уже з середи, 11 лютого, під впливом глибокого атлантичного циклону почнеться потепління, а в четвер можлива відлига до 0…+2 градусів з невеликими опадами, зокрема дощем.

        Наприкінці тижня синоптики не виключають формування південного циклону з більшою кількістю теплої вологи, після чого знову можливе похолодання. Загалом лютий залишатиметься нестійким і по-зимовому мінливим. Хоча перші ознаки перебудови атмосферної циркуляції в бік весни можуть з’явитися в третій декаді місяця, справжній перелом, за словами синоптикині, частіше відбувається вже у березні.

        Наразі ж зберігаються ризики снігопадів, переохолоджених дощів, туманів та ожеледі, що потребує підвищеної уваги з боку комунальних і дорожніх служб.


