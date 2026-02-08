У Києві запустять додаткові 9 МВт генерації електроенергії — Шмигаль

Після російських атак у ніч проти 7 лютого ситуація з електропостачанням залишається складною, однак відновлювальні роботи тривають. У Києві сьогодні очікують запуск додаткових 9 МВт потужності генерації.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетики продовжують відновлення об’єктів, уражених російськими ударами, а пошкодження є суттєвими. За його словами, роботи виконуються відповідно до визначених графіків, зокрема сьогодні у столиці планують запустити додаткові 9 МВт генерації.

Також фіксується найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що допомогло втримати енергосистему після масованих атак та зменшити дефіцит.

Спільно з Мінрозвитку триває робота із залучення обладнання від міжнародних партнерів та його розподілу через енергетичні хаби. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги для енергетичної галузі, з яких 25,1 тисяч тонн уже розподілено між регіонами.

За останні два тижні регіонам відвантажили 774 генератори та 40 одиниць іншого енергетичного обладнання. Очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів, а також котлів і когенераційних установок.