        У Києві запустять додаткові 9 МВт генерації електроенергії — Шмигаль

        Сергій Бордовський
        8 Лютого 2026 20:11
        Штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці / Фото: t.me/Denys_Smyhal
        Штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці / Фото: t.me/Denys_Smyhal

        Після російських атак у ніч проти 7 лютого ситуація з електропостачанням залишається складною, однак відновлювальні роботи тривають. У Києві сьогодні очікують запуск додаткових 9 МВт потужності генерації.

        Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетики продовжують відновлення об’єктів, уражених російськими ударами, а пошкодження є суттєвими. За його словами, роботи виконуються відповідно до визначених графіків, зокрема сьогодні у столиці планують запустити додаткові 9 МВт генерації.

        Також фіксується найбільший добовий обсяг імпорту електроенергії, що допомогло втримати енергосистему після масованих атак та зменшити дефіцит.

        Спільно з Мінрозвитку триває робота із залучення обладнання від міжнародних партнерів та його розподілу через енергетичні хаби. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 27 тисяч тонн гуманітарної допомоги для енергетичної галузі, з яких 25,1 тисяч тонн уже розподілено між регіонами.

        За останні два тижні регіонам відвантажили 774 генератори та 40 одиниць іншого енергетичного обладнання. Очікується надходження ще 798 генераторів, 117 трансформаторів, а також котлів і когенераційних установок.


