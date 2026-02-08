У Європі створять мережу експортних центрів українських дронів

Президент Володимир Зеленський заявив, що авіація та дронові технології є одним із найперспективніших напрямків для інвестування в Україну, а 2026 рік стане роком масштабних інвестицій у цю сферу.

За його словами, в Україні наразі працюють близько 450 компаній, які виробляють дрони, з яких 40–50 належать до провідних.

Зеленський наголосив, що 2026 рік стане роком інвестицій у українські технології, насамперед у дрони. Він зазначив, що дронова індустрія є найбільшою в Україні за обсягами фінансування, яке надходить у країну під час війни.

Президент також повідомив про відкриття експорту українських технологій. За його словами, у 2026 році в Європі працюватимуть десять експортних центрів, зокрема в країнах Балтії та Північної Європи, а також десять представництв.

Окремо Зеленський зазначив, що вже в середині лютого буде запущене виробництво українських дронів у Німеччині, і він особисто прийме перший виготовлений безпілотник. За його словами, виробничі лінії українських дронів уже діють у Великій Британії, і йдеться виключно про українські технології.

Президент підкреслив, що сьогодні безпека Європи значною мірою базується на технологіях і дронах, а більшість відповідних проєктів ґрунтуються на українських технологіях і спеціалістах. Він також зазначив, що через війну не всі компанії наразі мають можливість повноцінно виходити на всі інші ринки.