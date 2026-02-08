Білецький: втрати через СЗЧ значно перевищують безповоротні втрати на фронті

Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що втрати ЗСУ через самовільне залишення частин значно перевищують безповоротні втрати на фронті та напряму впливають на бойову ефективність підрозділів.

Про це Білецький сказав під час інтерв’ю телеканалу ICTV. За його словами, навіть орієнтовні 200 тисяч випадків СЗЧ означають втрату близько семи місяців мобілізації.

Білецький пояснив, що за нинішніх темпів набору близько 30 тисяч військових на рік повернення СЗЧ дозволило б фактично не проводити мобілізацію протягом семи місяців. Він наголосив, що 200 тисяч військових на фронті могли б змінити ситуацію на 180 градусів, а щонайменше — повністю зупинити противника.

Водночас він зазначив, що розуміє страх і втому людей, однак звернув увагу, що значна частина СЗЧ нині відбувається з навчальних центрів, де військові ще не встигли взяти участь у бойових діях.

За словами Білецького, кожен випадок СЗЧ фактично означає загибель або поранення іншого військового. Коли з трьох бійців один залишає підрозділ, бойове навантаження різко зростає на двох інших.

Він додав, що через це військові змушені довше перебувати на бойових позиціях — по 60 діб і більше замість умовних 40, що суттєво підвищує ризики. Втома, за його словами, призводить до помилок, втрати ефективності та зростання небезпеки для життя бійців.