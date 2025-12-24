На Волині затримали військового, який пішов у СЗЧ та поширював проросійські наративи в інтернеті

Військовослужбовець Збройних Сил України, який самовільно залишив місце служби, тривалий час переховувався в одному з прикордонних населених пунктів Ковельського району на Волині, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Військовий-втікач активно використовував соціальні мережі для поширення дописів антиукраїнського та проросійського змісту.

У своїх публікаціях він заперечував факт збройної агресії РФ проти України, поширював недостовірну інформацію про ситуацію на фронті, а також дискредитував Сили оборони.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 5 ст. 407 — самовільне залишення військової частини або місця служби;

ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.