        Кримінал

        На Волині затримали військового, який пішов у СЗЧ та поширював проросійські наративи в інтернеті

        Галина Шподарева
        24 Грудня 2025 19:35
        Затримання військового після СЗЧ на Волині / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
        Військовослужбовець Збройних Сил України, який самовільно залишив місце служби, тривалий час переховувався в одному з прикордонних населених пунктів Ковельського району на Волині, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності.

        Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

        Військовий-втікач активно використовував соціальні мережі для поширення дописів антиукраїнського та проросійського змісту.

        У своїх публікаціях він заперечував факт збройної агресії РФ проти України, поширював недостовірну інформацію про ситуацію на фронті, а також дискредитував Сили оборони.

        Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

        • ч. 5 ст. 407 — самовільне залишення військової частини або місця служби;
        • ч. 3 ст. 436-2 — виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

        Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

        Затримання військового-втікача на Волині / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

