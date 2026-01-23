На Кіровоградщині посадовець штабу нараховував зарплати й премії військовим у СЗЧ — ДБР

На Кіровоградщині працівники ДБР викрили посадовця штабу однієї з військових частин, який допустив незаконні виплати військовослужбовцям. Державі завдано збитків на понад 1,4 млн гривень.

За повідомленням ДБР, про підозру повідомлено начальнику відділення персоналу штабу однієї з військових частин, дислокованих у Кіровоградській області. Посадовець безпідставно нараховував грошове забезпечення та додаткові винагороди військовослужбовцям, які самовільно залишили місце служби.

Слідство встановило, що через недбале виконання службових обов’язків упродовж чотирьох місяців такі військові продовжували отримувати зарплати й премії. У результаті державі завдано збитків на суму понад 1,4 мільйона гривень.

Підполковнику інкримінують недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція відповідної статті Кримінального кодексу України передбачає до 8 років позбавлення волі. У ДБР зазначили, що підозрюваний уже повністю відшкодував завдані державі збитки.