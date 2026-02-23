        Політика

        Словаччина припиняє аварійні поставки електроенергії до України

        Віктор Алєксєєв
        23 Лютого 2026 19:20
        Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє аварійні поставки електроенергії до України, якщо сьогодні не буде відновлено постачання нафти через трубопровід «Дружба».

        «Я виконав те, що заявив у суботу: «Якщо постачання нафти до Словаччини не буде відновлено в понеділок, я звернуся до державної акціонерної компанії SEPS з проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України», – заявив він.

        Фіцо стверджує, що в січні 2026 року ці аварійні поставки були потрібні для стабілізації української енергомережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

        Ця заява пролунала через кілька годин після того, як європейські міністри в Брюсселі спробували, але не змогли, переконати Словаччину та її сусіда Угорщину відмовитися від погроз покарати Україну за затримки у відновленні нафтопроводу.


