Словаччина припиняє аварійні поставки електроенергії до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припиняє аварійні поставки електроенергії до України, якщо сьогодні не буде відновлено постачання нафти через трубопровід «Дружба».

STATEMENT OF THE PRIME MINISTER OF THE SLOVAK REPUBLIC 🇸🇰



I have fulfilled what I declared on Saturday: “If oil supplies to Slovakia are not restored by Monday, I will ask SEPS, the state-owned joint-stock company, to halt emergency electricity supplies to Ukraine. In January… pic.twitter.com/EyjfEgmple — Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) February 23, 2026

«Я виконав те, що заявив у суботу: «Якщо постачання нафти до Словаччини не буде відновлено в понеділок, я звернуся до державної акціонерної компанії SEPS з проханням припинити аварійне постачання електроенергії до України», – заявив він.

Фіцо стверджує, що в січні 2026 року ці аварійні поставки були потрібні для стабілізації української енергомережі вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Ця заява пролунала через кілька годин після того, як європейські міністри в Брюсселі спробували, але не змогли, переконати Словаччину та її сусіда Угорщину відмовитися від погроз покарати Україну за затримки у відновленні нафтопроводу.