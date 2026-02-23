Пишний заперечив конфлікт із Revolut

Голова Національного банку Андрій Пишний заперечив конфлікт із британською фінтех-компанією Revolut, яка з 22 лютого закрила рахунки користувачів – резидентів України.

“Я категорично проти, щоб на ринок заходили з задніх дверей, в той час, коли відкриті парадні. […] У нас гарний діалог з компанією, і я не вважаю, що він несе в собі якусь конфліктність. Ні, абсолютно. Це нормальний регуляторний діалог. Відбулася комунікація. Далі, я так розумію, просто пауза для відповідного ухвалення рішення. Не розглядайте цю ситуацію таким чином, що ми перед кимось закрили двері. Вони як були відкриті, так і залишаються”, – сказав Пишний у неділю в ефірі у блогера Сергія Стерненка на Youtube.