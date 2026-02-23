        Події

        Російські війська скинули авіабомбу на житловий будинок на Харківщині: є загиблі та поранені

        Віктор Алєксєєв
        23 Лютого 2026 20:37
        Ілюстративне фото / Фото Нацполіція
        Ілюстративне фото / Фото Нацполіція

        22 лютого російські війська здійснили обстріл села Новоосинове. За даними поліції, ворожа керована авіаційна бомба влучила у житловий будинок, у якому проживала багатодітна родина.

        Унаслідок прямого влучання загинули двоє цивільних — 59-річна жінка та її 30-річний син.

        У будинку також перебували інші члени родини — 33-річна жінка та двоє дітей. Під час встановлення обставин події та проведення рятувальних робіт з-під завалів було звільнено жінку, а також 13-річного хлопчика та 7-річну дівчинку. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

        Усіх постраждалих доставили до медичного пункту для надання необхідної допомоги.


