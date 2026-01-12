Над будівлею Куп’янської міськради підняли державний прапор України

Підрозділи корпусу Хартія встановили контроль над будівлею міської ради Куп’янськ. Пошуково-ударне угруповання «Хартія» разом із тактичним угрупованням «Куп’янськ» завершують зачистку міста, яке вдалося деблокувати в ході успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу НГУ.

Воїни розвідувально-ударної групи 4-го батальйону 13-ї бригади НГУ «Хартія» встановили державний прапор України над будівлею мерії в центрі міста.

Командир 2-го корпусу НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський зазначив, що Куп’янська операція демонструє ефективність підходу, який поєднує ретельне планування, підготовку командирів і штабів та якісну підготовку підрозділів. За його словами, саме цей підхід, який у корпусі називають методом «Хартії», дозволяє успішно зупиняти та знищувати ворога.

Реклама

Реклама

У корпусі наголошують, що Куп’янськ був і залишається українським містом, а операція з його деблокування та зачистки триває.