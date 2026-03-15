        Якою буде погода 16 березня в Україні та Києві

        Віктор Алєксєєв
        15 Березня 2026 20:53
        Київ / Фото з Facebook Лилиана Житна
        В Україні у понеділок, 16 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень підніметься до 8–13 градусів тепла, а на крайньому заході — до 18 градусів.

        Як повідомляє Укргідрометцентр, 16 березня в Україні прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде переважно східний, швидкістю 5–10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу. Вдень по країні очікується 8–13° тепла, а на крайньому заході — 13–18°.

        На території Київської області та у столиці також прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 5–10 м/с.

        У Київській області температура повітря вночі становитиме від 2° тепла до 3° морозу, вдень — 8–13° тепла. У Києві вночі очікується близько 0°, а вдень — 10–12° тепла.


