П’ята учасниця делегації Ірану відкликала прохання про притулок в Австралії

Капітанка жіночої збірної Ірану з футболу Захра Ганбарі відкликала своє прохання про політичний притулок в Австралії. Вона стала п’ятою учасницею іранської делегації, яка змінила своє рішення.

Про це повідомляють іранські державні ЗМІ, передає AFP.

За даними агентства IRNA, Ганбарі вирушить з Австралії до Малайзії, звідки повернеться до Ірану. Раніше три гравчині та один співробітник команди також відкликали свої заявки на притулок і виїхали до Куала-Лумпура.

Загалом сім членів іранської футбольної делегації, яка брала участь у Кубку Азії серед жінок в Австралії, просили притулку після того, як на батьківщині їх назвали «зрадниками» через відмову співати національний гімн.

Після рішення капітанки відкликати свою заявку лише двоє членів делегації, як очікується, залишаться в Австралії.

Правозахисні організації неодноразово звинувачували владу Ірану у тиску на спортсменів за кордоном, зокрема через погрози їхнім родичам або конфіскацію майна у разі відмови повернутися або критики влади.

Іранські державні медіа схвально відреагували на рішення Ганбарі. IRNA повідомило, що вона «повертається в обійми батьківщини», а агентство Mehr назвало цей крок «патріотичним рішенням».

Раніше прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявляв, що країна готова прийняти іранських футболісток і надати їм можливість залишитися.