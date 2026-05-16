Оператор ССО “Кіпіш”: “Ворог не очікував такої нахабності і розгубився”

Боєць 3-го полку розповів про головну фішку Сил спеціальних операцій

Це той випадок, коли позивний звучить як своєрідний сигнал: поруч із ним ніколи не буває нудно. «Кіпіш», який за мирних часів працював лісником на Кіровоградщині, говорить просто, інколи різко, без зайвих прикрас і без спроб виглядати героєм, але саме ця прямота і тримає увагу – бо за нею досвід. Досвід оператора 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго, який за кілька років війни встиг побачити, як змінюється сама її сутність.

Коли його питають, хто такий оператор, він не починає з красивих формулювань. Каже простіше: це, по суті, стрілець, тільки, як то кажуть, за новим форматом. Універсальний боєць, який має вміти все – від роботи зі зброєю до медицини, від інженерки до сучасних технологій. І ця універсальність – головна фішка ССО. Так, він, зізнається, підсвідомо більше тяжіє до інженерної роботи, але у своєму підрозділі, каже, ти маєш бути готовий підмінити будь-кого – кулеметника, зв’язківця, медика І не просто формально, а так, щоб це реально діяло, коли починається робота.

«Щодо цього пригадується історія, яка сталася під час тижневої роботи нашої групи в Удачному на Донеччині, – розповідає спецпризначенець. – На другий день зачищали одну із шахт, коли були атаковані FPV. Мене поранило в живіт, але на адреналіні я не зупинився, перезарядив зброю та відпрацював на повну, тоді ми добряче пом’яли ворога. Після бою кажу хлопцям: «Гляньте, що там». З’ясувалось, уламок вибухівки зайшов під м’яз – мене підлатали. Після того на лінії бойового зіткнення днів п’ять сам промивав собі рану розчином, щоб не гноїлася, робив перев’язки. А вже коли повернулися на базу, медики зробили операцію».

Боєць наголошує: усе працює від мотивації. У ССО постійно вкладаються в навчання, тренують на полігонах, змушують відпрацьовувати всі елементи до автоматизму, і люди приходять сюди, як правило, вже з розумінням, куди йдуть.

«Мій шлях до потрапляння в групу на посаду оператора ССО тривав близько двох місяців основного навчання плюс додаткові курси, – розповідає «Кіпіш». – У цей період – постійні навантаження, де тебе вчать працювати в будівлях, посадках, у складних умовах, де важлива не лише фізика, а й злагодженість групи. Окремо – медицина, інженерна справа, робота з дронами. Сучасний оператор – це вже не тільки про автомат у руках, а й про вміння користуватися технологіяи, розвідати ситуацію з повітря, швидко прийняти рішення».

В якийсь момент, каже «Кіпіш», на зміну романтиці приходить звичка, і ти перестаєш сприймати це як щось надзвичайне – це просто твоя робота. Ти приходиш, виконуєш задачу, повертаєшся, готуєшся до наступної. І разом із цим приходить ще одна річ – прив’язаність до групи. Навіть якщо є можливість перевестися чи змінити посаду, ти залишаєшся, бо це вже твої побратими, і кинути їх – значить порушити щось більше, ніж просто робочий процес.

У його групі зазвичай шість людей: командир, його заступник, кулеметник, медик, зв’язківець і стрілець, але всі вони взаємозамінні. Це принцип, на якому тримається успіх.

«Був момент, коли саме командна взаємодія стала головним фактором під час виконання завдання, – каже боєць. – На одній з ділянок на Покровських дачах нас затиснули росіяни. Вони помітили наш спостережний пункт, почали обстрілювати локацію. Ми організовано відкотилися на запасну точку – в гараж, противник і туди почав шмоляти, ми синхронно перебігли в третю хату – і туди полетів десяток дронів. Благо, в будівлі було укриття, зранку перебралися на свою позицію».

Зброя, з якою він працює, – карабін М4А1. Каже, що подобається: надійна, зрозуміла, звична. Але навіть тут немає культу – це просто інструмент, за яким треба слідкувати, щоб він не підвів. Часто виходять на завдання і з ДДМ4.

Як виглядає типовий день оператора ССО? Сміється: отримуєш задачу і працюєш. І, як він каже, кайфуєш від цього. Це відчуття, що ти на своєму місці і робиш те, до чого готувався.

Але є ще інша сторона – та, яка за лаштунками. Наприклад, момент перед виїздом. Поки ти їдеш у броньованому «Хамері», в голові крутяться дивні відчуття, які важко пояснити. Це не страх у чистому вигляді, певно, надмірне хвилювання. І варто тільки вистрибнути з машини – все зникає. Вмикається робота, і ти вже не думаєш про емоції.

«Війна змінилася не за три роки, – стверджує «Кіпіш», – вона змінилася буквально за останній рік. Дрони перевернули все. Якщо раніше ти дивився під ноги, щоб не наступити на міну, то тепер дивишся і під ноги, і в небо. Бо загроза може прийти звідки завгодно. І головна задача – зайти, знищити і вийти. Це вважається успіхом.

Ось недавно була «весела» історія. Також на Покровському напрямку. Виходили з оточення ми буквально… по голому полю. Цей варіант мав великі ризики, але й виходу іншого у нас, по суті, і не було. Підключили хитрощі, і, коли туман глибоко опустився, зробили бадьорий ривок уздовж посадки. Ворог навіть не очікував від нас такої нахабності і трохи розгубився. А коли відкрив щільний вогонь, наша група вже була в безпечному місці. І найголовніше, що вона при цьому виконала завдання на відмінно. Ми мали зайти на тиждень у відповідний сектор і, застосовуючи маскувальні заходи, відсікати атаки окупантів. Однак відпрацювали ми в такому режимі удвічі довше – 15 днів!»

У перервах між бойовими – звичайне життя, наскільки це можливо. Спецпризначенці повертаються, отримують кілька тижнів відпочинку, потім знову тренування, підготовка, планування – і знову виїзд. Цикл, який повторюється щоразу.

Є і моменти, які сам він згадує з посмішкою. Наприклад, коли після чергування ліг відпочити, увімкнув фільм – і раптом команда: ворог поруч. І ти вже на ходу взуваєшся, одягаєшся, біжиш, ще не до кінця прокинувшись. У таких епізодах – уся ця дивна суміш буденності і напруги, яка й формує уяву про війну.

Попри все, він каже, що йому це подобається. Інакше, додає, його б тут не було. Контракт планує підписувати й далі, бо це стало частиною життя, від якої не так просто відмовитися.

Хочеш працювати на перемогу разом з найкращими? Приєднуйся!

Зробити це можна в кілька кліків на ресурсах «ССО Рекрутинг», або зателефонувавши на «гарячу лінію».

Телефон: 0800357174