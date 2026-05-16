        Політика

        Путін їде до Китаю одразу після саміту Сі Цзіньпіна з Трампом

        Віктор Алєксєєв
        16 Травня 2026 10:52
        читать на русском →
        Силуети президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна на тлі прапорів Росії та Китаю / Колаж DepositPhoto
        Силуети президента Китаю Сі Цзіньпіна та президента Росії Володимира Путіна на тлі прапорів Росії та Китаю / Колаж DepositPhoto

        Кремль підтвердив візит президента РФ Володимира Путіна до Китаю 19–20 травня. Поїздка відбудеться через кілька днів після саміту голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні.

        У Кремлі заявили, що візит Путіна відбудеться на запрошення Сі Цзіньпіна та приурочений до 25-річчя підписання Договору про добросусідство, дружбу і співпрацю між Росією та Китаєм.

        Документ був підписаний у 2001 році тодішнім головою КНР Цзян Цземінем та Володимиром Путіним. Угода закріпила довгострокове стратегічне партнерство між країнами та співпрацю в економічній сфері.

        Реклама
        Реклама

        За даними Кремля, під час переговорів сторони обговорять двосторонні відносини, подальше поглиблення «всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії», а також міжнародні та регіональні питання.

        Після зустрічі Росія та Китай планують підписати спільну заяву, низку міжурядових угод та інших документів.

        Також Путін має провести окремі переговори з прем’єром Держради КНР Лі Цяном щодо торговельно-економічної співпраці.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov