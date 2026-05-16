Путін їде до Китаю одразу після саміту Сі Цзіньпіна з Трампом

Кремль підтвердив візит президента РФ Володимира Путіна до Китаю 19–20 травня. Поїздка відбудеться через кілька днів після саміту голови КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні.

У Кремлі заявили, що візит Путіна відбудеться на запрошення Сі Цзіньпіна та приурочений до 25-річчя підписання Договору про добросусідство, дружбу і співпрацю між Росією та Китаєм.

Документ був підписаний у 2001 році тодішнім головою КНР Цзян Цземінем та Володимиром Путіним. Угода закріпила довгострокове стратегічне партнерство між країнами та співпрацю в економічній сфері.

За даними Кремля, під час переговорів сторони обговорять двосторонні відносини, подальше поглиблення «всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії», а також міжнародні та регіональні питання.

Після зустрічі Росія та Китай планують підписати спільну заяву, низку міжурядових угод та інших документів.

Також Путін має провести окремі переговори з прем’єром Держради КНР Лі Цяном щодо торговельно-економічної співпраці.