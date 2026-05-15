        Події

        Передумала в останню мить: на Мальдівах вижила лише одна учасниця смертельного дайвінгу, п’ятеро загинули

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 22:14
        читать на русском →
        На Мальдівах загинули п'ятеро дайверів із Італії / Колаж: New York Post
        На Мальдівах загинули п'ятеро дайверів із Італії / Колаж: New York Post

        На Мальдівах єдина учасниця групи італійських туристів вижила після смертельного занурення з аквалангом, бо в останній момент відмовилася пірнати. П’ятеро інших учасників експедиції не повернулися після занурення у підводну печеру поблизу острова Алімата.

        Про це пише New York Post.

        Трагедія сталася на атолі Вааву поблизу острова Алімата. Група з п’яти туристів занурилася приблизно на 160 футів для дослідження підводної печери.

        Реклама
        Реклама

        Шоста учасниця — студентка Університет Генуї — у воду не зайшла. За даними італійського видання liberoquotidiano.it, вона вже підготувалася до занурення, однак в останній момент передумала та залишилася на борту яхти Duke of York. Причини її рішення наразі невідомі. Дівчину називають “єдиною безпосередньою вцілілою того дня” та “ключовим свідком” у справі.

        Серед загиблих — професорка морської біології Університету Генуї Моніка Монтефальконе та її 20-річна донька Джорджія Соммакал. Також після занурення не повернулися Мюріель Одденіно з Турина, Джанлука Бенедетті з Падуї та Федеріко Гуальтьєрі з Боргоманеро.

        За даними влади, на судні перебували близько двох десятків людей без урахування екіпажу. Пошукові роботи призупинили через несприятливі погодні умови. Поліція розслідує обставини трагедії.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov