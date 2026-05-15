Передумала в останню мить: на Мальдівах вижила лише одна учасниця смертельного дайвінгу, п’ятеро загинули

На Мальдівах єдина учасниця групи італійських туристів вижила після смертельного занурення з аквалангом, бо в останній момент відмовилася пірнати. П’ятеро інших учасників експедиції не повернулися після занурення у підводну печеру поблизу острова Алімата.

Про це пише New York Post.

Трагедія сталася на атолі Вааву поблизу острова Алімата. Група з п’яти туристів занурилася приблизно на 160 футів для дослідження підводної печери.

Реклама

Реклама

Шоста учасниця — студентка Університет Генуї — у воду не зайшла. За даними італійського видання liberoquotidiano.it, вона вже підготувалася до занурення, однак в останній момент передумала та залишилася на борту яхти Duke of York. Причини її рішення наразі невідомі. Дівчину називають “єдиною безпосередньою вцілілою того дня” та “ключовим свідком” у справі.

Серед загиблих — професорка морської біології Університету Генуї Моніка Монтефальконе та її 20-річна донька Джорджія Соммакал. Також після занурення не повернулися Мюріель Одденіно з Турина, Джанлука Бенедетті з Падуї та Федеріко Гуальтьєрі з Боргоманеро.

За даними влади, на судні перебували близько двох десятків людей без урахування екіпажу. Пошукові роботи призупинили через несприятливі погодні умови. Поліція розслідує обставини трагедії.