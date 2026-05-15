Озброєний напад на поліцію на Хмельниччині: загинув правоохоронець

15 травня у Хмельницькому районі під час перевірки документів у водія стався озброєний напад на працівників поліції. Внаслідок стрілянини один правоохоронець загинув, ще один дістав поранення.

Про це повідомили в ГУНП в Хмельницькій області.

Напад стався близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади.

Реклама

Реклама

“Під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, скоєно озброєний напад на працівників поліції”, – йдеться в повідомленні.

Після стрілянини підозрюваний утік з місця події. На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію.

Тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місцеперебування та затримання нападника.