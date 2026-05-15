Ляшко зробив заяву про хантавірус в Україні

Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів, однак у країні переважає форма захворювання з нирковим синдромом. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на тлі спалаху хантавірусу на круїзному лайнері MV Hondius.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Ляшка, в Україні переважає лихоманка з нирковим синдромом, тоді як у випадках, про які повідомляють ЗМІ після спалаху на круїзному судні, йдеться про легеневий синдром.

Реклама

Реклама

“Україна є природним осередком циркуляції хантавірусів. Правда, в нас переважний варіант хантавірусної інфекції — це лихоманка з нирковим синдромом”, — сказав міністр.

Він також зазначив, що МОЗ має всю необхідну інформацію щодо українців, які були членами екіпажу круїзного лайнера MV Hondius, де стався спалах хантавірусу.

Раніше повідомлялося, що на борту судна в Атлантичному океані стався спалах хантавірусу, внаслідок чого померли троє людей.

За даними МЗС України, серед членів екіпажу лайнера є п’ятеро громадян України. Наразі ознак погіршення їхнього стану здоров’я немає.

У Центрі громадського здоров’я заявили, що в Україні не виявлений і не циркулює серотип хантавірусу Andes.

У ЦГЗ пояснили, що увага до цього вірусу пов’язана з окремими важкими випадками захворювання та підтвердженою можливістю обмеженої передачі цього різновиду хантавірусу від людини до людини.