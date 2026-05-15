        У Запоріжжі після російської атаки загинула людина, троє — у важкому стані

        Сергій Бордовський
        15 Травня 2026 12:03
        У Запоріжжі внаслідок російської атаки по об’єкту промислової інфраструктури загинула одна людина, ще троє отримали поранення. На місці удару виникла пожежа.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        У Запоріжжі через російський удар по промисловій інфраструктурі виникла пожежа / Фото: Запорізька ОВА

        За його словами, російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі.

        Внаслідок удару була пошкоджена цистерна з паливно-мастильними матеріалами, через що виникла пожежа.

        Федоров повідомив, що одна людина загинула, ще троє постраждали.

        Серед поранених — чоловіки віком 54, 60 та 63 роки.

        Усі вони отримали вибухові травми та були госпіталізовані.

        Спочатку в ОВА повідомляли, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані, а ще один — у стані середньої тяжкості. Згодом Федоров уточнив, що стан усіх трьох постраждалих оцінюється як тяжкий.

        Наразі поранені перебувають під постійним наглядом медиків.


