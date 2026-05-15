У Запоріжжі після російської атаки загинула людина, троє — у важкому стані

У Запоріжжі внаслідок російської атаки по об’єкту промислової інфраструктури загинула одна людина, ще троє отримали поранення. На місці удару виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі через російський удар по промисловій інфраструктурі виникла пожежа

За його словами, російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі.

Внаслідок удару була пошкоджена цистерна з паливно-мастильними матеріалами, через що виникла пожежа.

Федоров повідомив, що одна людина загинула, ще троє постраждали.

Серед поранених — чоловіки віком 54, 60 та 63 роки.

Усі вони отримали вибухові травми та були госпіталізовані.

Спочатку в ОВА повідомляли, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані, а ще один — у стані середньої тяжкості. Згодом Федоров уточнив, що стан усіх трьох постраждалих оцінюється як тяжкий.

Наразі поранені перебувають під постійним наглядом медиків.