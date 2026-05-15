У Запоріжжі після російської атаки загинула людина, троє — у важкому стані

У Запоріжжі внаслідок російської атаки по об’єкту промислової інфраструктури загинула одна людина, ще троє отримали поранення. На місці удару виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, російські війська атакували об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі.
Внаслідок удару була пошкоджена цистерна з паливно-мастильними матеріалами, через що виникла пожежа.
Федоров повідомив, що одна людина загинула, ще троє постраждали.
Серед поранених — чоловіки віком 54, 60 та 63 роки.
Усі вони отримали вибухові травми та були госпіталізовані.
Спочатку в ОВА повідомляли, що двоє постраждалих перебувають у важкому стані, а ще один — у стані середньої тяжкості. Згодом Федоров уточнив, що стан усіх трьох постраждалих оцінюється як тяжкий.
Наразі поранені перебувають під постійним наглядом медиків.