        Обмін “1000 на 1000”: Зеленський повідомив про повернення перших 205 українців із російського полону

        Сергій Бордовський
        15 Травня 2026 10:56
        Україна повернула з російського полону 205 військових. Це перший етап масштабного обміну у форматі “1000 на 1000”.

        Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

        Відбувся перший етап обміну “1000 на 1000” / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        За його словами, додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

        Серед звільнених — рядові, сержанти та офіцери.

        Більшість із них перебували у російському полоні ще з 2022 року.

        Зеленський зазначив, що звільнені військові брали участь в обороні Маріуполя та “Азовсталі”, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської АЕС.

        Президент подякував усім, хто працює над поверненням українських полонених, а також військовим, які поповнюють обмінний фонд України.

        “Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі”, — заявив Зеленський.


