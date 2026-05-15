Обмін “1000 на 1000”: Зеленський повідомив про повернення перших 205 українців із російського полону

Україна повернула з російського полону 205 військових. Це перший етап масштабного обміну у форматі “1000 на 1000”.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відбувся перший етап обміну “1000 на 1000” / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За його словами, додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Серед звільнених — рядові, сержанти та офіцери.

Більшість із них перебували у російському полоні ще з 2022 року.

Зеленський зазначив, що звільнені військові брали участь в обороні Маріуполя та “Азовсталі”, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках, а також у районі Чорнобильської АЕС.

Президент подякував усім, хто працює над поверненням українських полонених, а також військовим, які поповнюють обмінний фонд України.

“Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі”, — заявив Зеленський.