        Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Римі, перемігши Ігу Швьонтек

        Сергій Бордовський
        15 Травня 2026 08:50
        Світоліна здолала експершу ракетку світу Швьонтек і зіграє у фіналі WTA 1000 / Фото: REUTERS/Claudia Greco
        Перша ракетка України Еліна Світоліна стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Римі. У півфіналі українська тенісистка перемогла експершу ракетку світу Ігу Швьонтек у трьох сетах.

        Про це повідомляє Суспільне Спорт.

        Для перемоги над польською тенісисткою Світоліній знадобився трисетовий матч.

        Першу партію українка виграла з рахунком 6:4. Світоліна повела 3:1, а після того, як не змогла закрити сет за рахунку 5:3, зробила вирішальний брейк у наступному геймі.

        Другий сет залишився за Швьонтек — 6:2.

        У вирішальній партії Світоліна одразу повела 3:0 та довела матч до перемоги — 6:2.

        Таким чином українська тенісистка втретє у сезоні вийшла у фінал турніру WTA. На початку року вона виграла турнір в Окленді, а в лютому поступилася у фіналі в Дубаї.

        У фіналі турніру в Римі Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гофф. Матч відбудеться у суботу, 16 травня.

        Для Світоліної це третій фінал кар’єри на турнірі у Римі. Два попередні фінали — у 2017 та 2018 роках — українка виграла.

        Також це друга поспіль перемога Світоліної над Ігою Швьонтек. До цього українка перемогла польську тенісистку на турнірі в Індіан-Веллсі у березні.


