Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру WTA 1000 у Римі, перемігши Ігу Швьонтек

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Римі. У півфіналі українська тенісистка перемогла експершу ракетку світу Ігу Швьонтек у трьох сетах.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Для перемоги над польською тенісисткою Світоліній знадобився трисетовий матч.

Реклама

Реклама

Першу партію українка виграла з рахунком 6:4. Світоліна повела 3:1, а після того, як не змогла закрити сет за рахунку 5:3, зробила вирішальний брейк у наступному геймі.

Другий сет залишився за Швьонтек — 6:2.

У вирішальній партії Світоліна одразу повела 3:0 та довела матч до перемоги — 6:2.

Таким чином українська тенісистка втретє у сезоні вийшла у фінал турніру WTA. На початку року вона виграла турнір в Окленді, а в лютому поступилася у фіналі в Дубаї.

У фіналі турніру в Римі Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гофф. Матч відбудеться у суботу, 16 травня.

Для Світоліної це третій фінал кар’єри на турнірі у Римі. Два попередні фінали — у 2017 та 2018 роках — українка виграла.

Також це друга поспіль перемога Світоліної над Ігою Швьонтек. До цього українка перемогла польську тенісистку на турнірі в Індіан-Веллсі у березні.