Марта Костюк стала чемпіонкою престижного турніру в Мадриді

Друга ракетка України Марта Костюк виграла турнір WTA 1000 у Мадриді, перемігши у фіналі «нейтральну» Мірру Андрєєву з рахунком 2:0 (6:3, 5:7).

Це була друга очна зустріч тенісисток — раніше вони грали у Брісбені, де також перемогла українка.

У першому сеті суперниці обмінялися геймами до рахунку 2:2, після чого Костюк виграла три гейми поспіль і завершила партію з рахунком 6:3.

Другий сет активніше розпочала Андрєєва, яка виграла три гейми поспіль і повела в рахунку. Костюк зуміла зрівняти рахунок і в підсумку вирвати перемогу у вирішальному геймі, завершивши матч на свою користь.

Marta Kostyuk celebrates winning her 1st WTA 1000 title in Madrid by doing a BACKFLIP on court



Перемога у цьому турнірі принесе Костюк окрім рейтингових балів, 1 млн євро!

Для Костюк це третій фінал у сезоні-2026. Раніше вона грала у фіналах турнірів у Брісбені та Руані, де здобула перемогу на турнірі категорії WTA 250.

Завдяки виступу в Мадриді українка стала першою тенісисткою з України, яка вийшла у фінали турнірів усіх категорій WTA в одному сезоні. Поточний сезон уже став найуспішнішим у її кар’єрі.