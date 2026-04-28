Костюк продовжує виступи в Мадриді: українка у чвертьфіналі

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді. У четвертому колі вона у двох сетах перемогла американку Кеті Макнеллі.

Костюк залишалася єдиною представницею України на турнірі після виходу до 1/8 фіналу, де здолала п’яту ракетку світу Джессіку Пегулу. У наступному раунді її суперницею стала американка Кеті Макнеллі, яка посідає 76-те місце у світовому рейтингу.

У першому сеті українка за рахунку 1:1 виграла чотири гейми поспіль і повела 5:1. У наступному геймі на власній подачі Костюк не реалізувала два сетболи, однак уже за рахунку 5:2 на подачі суперниці довела партію до перемоги.

Реклама

Реклама

За матч українка виконала обидва ейси, поступившись Макнеллі за кількістю подвійних помилок (2:5) та відсотком першої подачі (57% проти 67%). Водночас Костюк виграла майже на 20 очок більше за суперницю — 74:57.

Поєдинок завершився перемогою українки з рахунком 2:0 (6:2, 6:3).

У чвертьфіналі турніру 2026 року Костюк зіграє з чешкою Ліндою Носковою, яка у своєму матчі 1/8 фіналу вибила третю сіяну Коко Гофф.