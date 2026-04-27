У НАТО обговорюють скасування щорічних самітів через конфлікти з Трампом

У НАТО розглядають можливість відмови від щорічних самітів та переходу до рідших зустрічей лідерів країн-членів. Однією з причин називають бажання уникнути потенційно напружених контактів із президентом США Дональдом Трампом у його останній рік перебування на посаді.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Частина країн-членів альянсу виступає за зменшення частоти самітів НАТО. Йдеться про можливість проводити такі зустрічі раз на два роки або навіть відмовитися від саміту у 2028 році.

За словами одного з дипломатів, саміт 2027 року, який запланований в Албанії, ймовірно, відбудеться восени. При цьому 2028 рік, коли у США проходитимуть президентські вибори та завершуватиметься останній повний календарний рік президентства Дональда Трампа, можуть залишити без саміту.

Інший дипломат зазначив, що деякі країни наполягають саме на дворічному форматі зустрічей. Остаточне рішення ще не ухвалене, а фінальне слово залишатиметься за генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

У самому альянсі заявили, що НАТО й надалі проводитиме регулярні зустрічі глав держав і урядів, а між самітами союзники продовжать консультації та ухвалення рішень щодо спільної безпеки.

Зазначається, що питання пов’язане не лише з Трампом. Деякі дипломати та аналітики вважають, що щорічні саміти створюють надмірний тиск для досягнення гучних результатів, що відволікає від довгострокового планування.

“Краще мати менше самітів, ніж погані саміти”, — сказав один із дипломатів.

Торішній саміт у Гаазі проходив на тлі вимоги Трампа збільшити оборонні витрати країн НАТО до 5% ВВП. У результаті союзники погодилися витрачати 3,5% на основну оборону та 1,5% на ширші безпекові інвестиції. Відсутність серйозних конфліктів під час цієї зустрічі вже вважали успіхом.