У Гідрометцентрі спростували фейк про холодний травень: офіційний прогноз

В Українському гідрометеорологічному центрі заявили про поширення неправдивої інформації щодо холодів у травні. Там наголосили, що не надавали прогнозів, які з’явилися в медіапросторі.

В Українському гідрометцентрі оприлюднили офіційний прогноз.

“Знову в медіапросторі поширюється неправдива інформація. Український гідрометеорологічний центр не надавав такої інформації про травень. Тому це ще одне підтвердження того, що завчасно треба перевіряти офіційну інформацію від надійних джерел”, – йдеться в повідомленні.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура у травні 2026 року очікується на рівні +12…15 °C. Йдеться саме про середню температуру за весь місяць, а не про денні показники. Такий рівень буде приблизно на 1,5 °C нижчим за кліматичну норму.

Місячна кількість опадів прогнозується в межах 35–76 мм. У Львівській, Івано-Франківській областях, а також у гірських районах Закарпатської та Чернівецької областей очікується 88–138 мм опадів, що відповідає 80–120 % норми.